Podd | Dagens föräldrar

"Redan som sexåring var jag trött på livet"

Bokaktuella Emelie Bäckström gästar Dagens föräldrar och berättar om misären i barndomen och hur det är att själv bli förälder.

Joel Höglund
Joel Höglund Digital redaktör
Publicerad Senast uppdaterad

Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Hon vaknar, som varje dag, med en klump av oro och rädsla i magen. Vilket humör kommer pappa vara på? Kommer hon och hennes syskon få något att äta? Emelie är för hungrig för att inte våga gå ner till köket – dessutom tjatar småsyskonen på henne.

 

Emelie Bäckströms barndom präglades av grov vanvård och misshandel. Som sexåring tvingades hon leta mat i soporna åt sig och sina syskon. I dag är hon själv mamma och känner trots allt hon gått igenom en stor tacksamhet till livet.

 

Hör henne berätta om sin barndom i Dagens föräldrar.

Lyssna på avsnittet:

dagens föräldrar dagens poddar poddavsnitt podd

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning