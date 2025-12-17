"Redan som sexåring var jag trött på livet"

Annons
Podd | Dagens föräldrar
Hon vaknar, som varje dag, med en klump av oro och rädsla i magen. Vilket humör kommer pappa vara på? Kommer hon och hennes syskon få något att äta? Emelie är för hungrig för att inte våga gå ner till köket – dessutom tjatar småsyskonen på henne.
Emelie Bäckströms barndom präglades av grov vanvård och misshandel. Som sexåring tvingades hon leta mat i soporna åt sig och sina syskon. I dag är hon själv mamma och känner trots allt hon gått igenom en stor tacksamhet till livet.
Hör henne berätta om sin barndom i Dagens föräldrar.