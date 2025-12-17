"Redan som sexåring var jag trött på livet"

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Hon vaknar, som varje dag, med en klump av oro och rädsla i magen. Vilket humör kommer pappa vara på? Kommer hon och hennes syskon få något att äta? Emelie är för hungrig för att inte våga gå ner till köket – dessutom tjatar småsyskonen på henne.

Emelie Bäckströms barndom präglades av grov vanvård och misshandel. Som sexåring tvingades hon leta mat i soporna åt sig och sina syskon. I dag är hon själv mamma och känner trots allt hon gått igenom en stor tacksamhet till livet.

Hör henne berätta om sin barndom i Dagens föräldrar.