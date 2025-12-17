Debatt | Livets söndag

En livets kultur kan aldrig växa ur skuld

Därför behöver vi som kyrka tala mindre om människors reproduktiva val och mer om vilket slags samhälle vi vill bygga, skriver Magnus Lagergren i en replik.

Att antyda att ”abortkulturen” fått Sveriges kvinnor att föda färre barn saknar stöd både i forskning och verklighet, skriver Magnus Lagergren.
Magnus Lagergren Pastorskandidat Equmeniakyrkan. Samhällsengagerad Kristdemokrat
Publicerad

När 76 kristna ledare skriver att Sverige behöver en ”livets kultur” är det lätt att hålla med om ambitionen. Men när deras förslag i praktiken reduceras till en uppmaning om färre aborter, då måste det bemötas. Som blivande pastor, med lång livserfarenhet och stort engagemang i samhällsfrågor hade jag förväntat mig mer av kristna ledare än att låsa en komplex samhällsfråga till ett enda moraliskt verktyg. Vi måste ha förmågan till ett bredare, mer hoppfullt och mer evangeliskt anslag.

