Låt rättfärdighet – inte rädsla – styra politiken

När framtiden är oviss för tusentals människor blir resultatet motsatsen: passivitet, rädsla och instängdhet, skriver Daniel Oscarsson. Bilden: Migrationsminister Johan Forssell (M) i april 2025 på en pressträff om skärpta krav för uppehållstillstånd. Viktoria Bank/TT & privat foto

Jag har inget emot att man skickar hem brottslingar. Den som grovt missbrukar vårt lands gästfrihet behöver också bära konsekvenserna. Men något helt annat händer när man börjar skapa otrygghet för människor som gör allt rätt – människor som arbetar, studerar, betalar skatt, lär sig svenska och vill bygga sin framtid här.