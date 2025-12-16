Vi behöver bli bibelläsare igen – och se landet förvandlas!

Nästan 300 år har gått sedan konventikelplakatet begränsade kristna i Sverige, och min förhoppning är att kunna uppmana kristenheten i Sverige att ta upp vårt arv, börja läsa Bibeln och lyda den igen, skriver Samuel Svy. Daiga Ellaby & privat foto

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Ett förvandlat Sverige. Vi är många som längtar, och som ser behovet av att det ska ske. Och det har hänt förut! Dock inte alltid smärtfritt, eller som en resa längs enkla vägar.

Den 12 januari 1726 hände något som kom att påverka Sverige på djupet. Det var då kung Fredrik I försökte begränsa stugmöten, så kallade konventiklar, som leddes av lekmän. Vi skulle faktiskt kunna likna dem vid vår tids husförsamlingar. Denna kungliga förordning, konventikelplakatet, kom att vara i kraft till den 26 oktober 1858 och denna religiösa förföljelse var en bidragande orsak till att många människor valde att utvandra till Amerika – något som bland annat Vilhelm Moberg skildrar i sina böcker om de fiktiva karaktärerna Karl-Oskar och Kristina.

Det är värt att uppmärksamma vad som hände för snart 300 år sedan, inte så mycket för att minnas att dåvarande kungen ville stoppa konventiklarna utan för att troende människor trots förbudet fortsatte att läsa Bibeln och be tillsammans i hemmen.

På 1700-talet var det pietismen som var på frammarsch och Svenska kyrkan och staten ville begränsa det som de såg som en fara för det svenska samhället. Men det har visat sig att det var just bibelläsandet och den folkrörelse som växte fram runt detta som kom att lägga grunden för den svenska demokratin. Den första baptistförsamlingen som bildades den 21 september 1848 i Frillesås socken är ett exempel på denna viktiga folkrörelse som frikyrkan har varit för vårt land.

Man valde i Sverige då, och väljer på många platser i dag, att lyda Gud och Bibeln framför människor.

Att bibelläsning förändrar samhällen är inget som är unikt för Sverige, eller för en tid några hundra år bakåt i tiden. Som koordinator för missionsrörelsen Ibra medias arbete i östra Afrika har jag tagit del av många berättelser om hur samhällen förändrats när människor börjar läsa Bibeln och blir lärjungar – bland annat sker det just nu på flera håll på Swahilikusten. Församlingar grundas, värderingar förändras och samhället påverkas i en positiv riktning. Det som bidragit till den våg av omvändelser och församlingar som skett de senaste fem åren är arbetet med något som på engelska kallas DMM – Disciple Making Movement. I dessa rörelser samlas människor för att läsa och lyda Bibeln tillsammans, i grupper som liknar de konventiklar som fanns i Sverige för 300 år sedan. Och där finns också ett driv att göra fler lärjungar som gör lärjungar.

Men precis som i 1700-talets Sverige ser inte alla med blida ögon på att människor börjar läsa Bibeln tillsammans. Det kan ofta leda till mycket förföljelse, något som Jesus lovade att vi skulle få se när vi följer honom (Johannes 15:18-21, 2 Tim 3:12). Och intressant nog är det oftast där förföljelse mot kristna finns som församlingar växer mest. En av de stora likheterna mellan DMM och konventiklarna finns i de små grupperna som läser Bibeln oavsett vad myndigheter eller härskare säger. Man valde i Sverige då, och väljer på många platser i dag, att lyda Gud och Bibeln framför människor.

Nästan 300 år har gått sedan konventikelplakatet begränsade kristna i Sverige, och min förhoppning är att kunna uppmana kristenheten i Sverige att ta upp vårt arv, börja läsa Bibeln och lyda den igen. Om vi gör det tror jag att vi kommer att se ett förvandlat Sverige. Missionsbefallningen som vi finner i Matteus 28:18–20 är tydlig med att vi ska göra lärjungar, och det är först och främst det vi kan se i Apostlagärningarnas berättelser att apostlarna gör.

I DMM lägger man vikt vid att finna ”fridens person”, alltså en människa som öppnar sitt hjärta och hem för evangeliet. Det är ett bibliskt mönster. Vi ser Filippus som undervisar och döper den etiopiske hovmannen (Apg 8:26-40) som historiskt sett blev en fridens person och öppnade upp för evangeliet i de östra delarna av Afrika. Vi ser också Kornelius som öppnar sitt hem för Petrus (Apg 10) och hans hushåll blir det första icke-judiska att ta till sig evangeliet. När Paulus och Silas sitter i fängelset får de leda fångvaktaren och hela hans familj till tro. Var man än bor i världen är familjerelationerna det sammanhang genom vilket DMM, precis som det var med konventiklarna, mest naturligt sprider sig.

Vi skulle göra klokt i att gå tillbaka till att bli de läsare som vi en gång i tiden var, och som lade grunden för vårt demokratiska samhälle och våra församlingar. För det går att bygga demokrati genom att läsa Bibeln. Att läsa och lyda Bibeln är en del av vårt frikyrkliga dna, och något som vi behöver väcka till liv igen. Och det inkluderar självklart även våra bröder och systrar inom Svenska kyrkan, som var den kyrka inom vilken allt började för snart 300 år sedan. Om vi gör detta tror jag att vi återigen kan få se ett förvandlat Sverige.