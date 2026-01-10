Nyheter
Awa, 28: Det var första gången som jag inte hade ont när jag sjöng
Awa Santesson-Sey vann Xfactor som 15-åring och kastades in i en hård musikbransch • Kampen för att bli lyckas som artist slutade i tragedi • Nu vill hon ge ut musik igen – men den här gången sjunger hon om Jesus
"Jag ska lovsjunga Jesus, det bara är så", säger Awa Santesson-Sey som efter flera mörka år hittade tron och fann kärleken tillbaka till musiken.
Hillsong Sweden
Som 15-åring kastades Awa Santesson-Sey rakt in i en lovande karriär. Men framgången blev också början på flera mörka år.