Britt Zachrissons kärlek till ungdomar strålar genom boken

På riktigt 100% Jesus Författare: Britt Zachrisson

Förlag: Hylleruds förlag

Genre: Livsberättelse

I På riktigt 100% Jesus ligger fokuset på Jesus, och bara på Jesus. Britt Zachris­son, författare och evangelist, har rest över världen för att sprida ordet om Jesus, delat ut tusentals biblar och genom henne har Jesus fått hela många liv. Som när hon på sin lokala tågstation förhindrade en flicka från att avsluta sitt liv genom att berätta om Jesus.

Britt Zachrisson blev frälst i 30-årsåldern. Då levde hon ett vanligt liv med sin man och sina tre barn i Göteborg. Hon beskriver hur en ung tjej knackade på hennes dörr och introducerade Jesus för Britt för första gången. Den dagen förändrades Britts liv totalt.

Britt Zachrisson Jonatan Sverker

Jag förväntade mig en bok som innehöll Britts livsberättelse, men fick så mycket mer än så. Boken består av otroligt många berättelser om hur Jesus har använt Britt för att nå människor. Från hennes grannar till soldater på andra sidan jorden.

Jag tror inte att Britts Zachrissons enda syfte med den här boken är att förvalta mängder med livsberättelser och Jesus-möten, utan att hon även skrivit den i ett lärande syfte. Varje kapitel slutar med ett eller flera budskap eller uppmaningar kopplade till texten som hon vill dela med läsaren. Flera av de budskapen tar jag med mig. Britt Zachrisson uppmanar oss flera gånger att vi ska Gå när Jesus kallar. Hon upprepar även hur pålitlig vår Gud är.

Jag fastnade i den här boken på ett sätt som jag brukar fastna i ungdomsromaner jag gillar.

Boken är fantastisk! Trots Britt Zachrissons enkla språk och sätt att skriva på får hon fram sina budskap. Med glimten i ögat lyckas hon beröra viktiga ämnen, såsom självmord, tvivel och sorg utan att förminska det allvarliga. Hennes kärlek till ungdomar strålar genom boken. Boken vänder sig till tonåringar och hon skriver flera gånger om hur viktigt det är att ta hand om ungdomar i församlingarna. Hon älskar dem verkligen!

Jag fastnade i den här boken på ett sätt som jag brukar fastna i ungdoms­romaner jag gillar. Som ungdom kunde jag känna igen mig i många delar av boken. Även om jag inte upplevt det själv, kändes allting inte långt ifrån min verklighet. Fastän boken hoppar fram och tillbaka i tid, har hon gjort det på ett fint sätt och det är lätt att hänga med. Tack Britt! Jag hoppas på att få läsa mer av dig.



