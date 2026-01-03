Kultur

Dragkamp om få nyutbildade kyrkomusiker: "Man blir dragen i"

Kris i yrket när för få utbildar sig • Hjördis Lindé , 68, hoppar in på heltid för att täcka upp för sin gamla tjänst – tre år efter att hon gått i pension

Kyrkomusikerkrisen gör att trycket är stort på de drygt 40 personer som varje år examineras.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Bristen på kyrkomusiker blir allt mer akut. Pensionärer vikarierar på sina gamla tjänster och på Mellansels folkhögskolas kyrkomusikerutbildning står mer eller mindre desperata församlingar i kö. 

