Kultur
Dragkamp om få nyutbildade kyrkomusiker: "Man blir dragen i"
Kris i yrket när för få utbildar sig • Hjördis Lindé , 68, hoppar in på heltid för att täcka upp för sin gamla tjänst – tre år efter att hon gått i pension
Kyrkomusikerkrisen gör att trycket är stort på de drygt 40 personer som varje år examineras.
Amanda Lindgren
Bristen på kyrkomusiker blir allt mer akut. Pensionärer vikarierar på sina gamla tjänster och på Mellansels folkhögskolas kyrkomusikerutbildning står mer eller mindre desperata församlingar i kö.