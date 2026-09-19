Kultur | Mitt bokliv
Ellinor Skagegård: Jag kunde inte sova när den boken låg i mitt rum
Författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
”Jag läste första delen på två dagar och det var som om jag upptäckt färg. Jag gick in i universumet och försvann under en tid från den verkliga världen”, säger Ellinor Skagegård om upplevelsen att läsa Sagan om ringen.
Magnus Lejhall
Ellinor Skagegård är kulturjournalist och författare, nu aktuell med romanen Vildfåglar. I serien ”Mitt bokliv” berättar hon om vilken författare som inspirerat hennes skrivande och vilken bok hon som tonåring upplevde som ond.