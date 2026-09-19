Kultur | Mitt bokliv

Ellinor Skagegård: Jag kunde inte sova när den boken låg i mitt rum

Författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

Mitt bokliv med Ellinor Skagegård
”Jag läste första delen på två dagar och det var som om jag upptäckt färg. Jag gick in i universumet och försvann under en tid från den verkliga världen”, säger Ellinor Skagegård om upplevelsen att läsa Sagan om ringen.
Malina Abrahamsson Reporter
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Ellinor Skagegård är kulturjournalist och författare, nu aktuell med romanen Vildfåglar. I serien ”Mitt bokliv” berättar hon om vilken författare som inspirerat hennes skrivande och vilken bok hon som tonåring upplevde som ond. 

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