Kultur
Harry Månsus lämnar över sitt ideologiska arv till en ny generation
Nya webbplatsen Månsusakademin ska ta den 85-årige teologens helhetsvision vidare
Release för nya webbplatsen Månsusakademin i Andreaskyrkan på Söder i Stockholm. Från vänster: Lena Bergström, Alex Bengtsson, Harry Månsus, Ami Dahlblom, Birgit Karlsson, Karin Olofsdotter, Elin Hansson, Torbjörn Freij och Olle Jonasson. Det var en samling där Harry Månsus symboliskt lämnade över stafettpinnen för sin kristna helhetsvision till en ny generation.
Urban Thoms
Hur bevarar man bäst ett idéarv som tagit ett helt liv att utmejsla? Kanske genom att samla kunskapen digitalt och göra den tillgänglig för alla som är intresserade. Det hoppas i alla fall initiativtagarna till Månsusakademin, en ny webbplats där teologen Harry Månsus visioner för liv och teologi nu finns samlade.