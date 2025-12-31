Förkovran i konsten att vara en sårad medmänniskas samtalspartner

”För att tydligare förmedla kunskap från sin erfarenhet av att möta människor i själavård borde boken blivit dubbelt så tjock” skriver Stig Öberg om Där livet delas kan livet helas. Priscilla Du Preez/Unsplash

Där livet delas kan livet helas – en liten handbok i själavård Författare: Per-Gustaf Eriksson

Per-Gustaf Eriksson Förlag: Semnos

Genre: S jälavård

I två nyligen utgivna böcker får läsaren inblick i praktiskt själavårdsarbete – både genom en terapeuts mångåriga erfarenheter och genom fingerade klientsamtal. Dagens recensent Stig Öberg har läst.

I flygande fläng delar Per-Gustaf Eriksson med sig av sina rika erfarenheter och kunskaper från många år som själavårdare, samtalsterapeut och handledare. Hans bok har underrubriken ”En liten handbok i själavård”. Och rätt så liten blev den. På något mer än 100 sidor tar den upp frekventa själavårdfrågor som självbild, skam, skuld, förlåtelse, kris och utveckling, sorg, samliv och flera andra ämnen fördelade på 20 avsnitt.

Bokens undervisning om själavårdssamtalets metodik är det avsnitt som i distinkta punkter bäst ger tydlig handledning till den läsare som vill förkovra sig i konsten att vara en sårad medmänniskas samtalspartner. Bokens längsta avsnitt har rubriken ”Se upp för maktmänniskan”. Där knyter Eriksson an till det som hände i Knutby och till sin egen situation som barnflickans själavårdare. Intressant, men kanske utanför bokens ärende. Eriksson förmedlar viktiga insikter från sina många år som själavårdare, men det är en brist att han inte nämner något om tystnadsplikten.

Per-Gustaf Eriksson är diplomerad S:t Lukasterapeut och handledarutbildad. För att ge mer rättvisa åt den goda ambitionen att skapa en handbok i själavård och för att tydligare förmedla kunskap från sin erfarenhet av att möta människor i själavård borde boken blivit dubbelt så tjock.

Samtal för själens vård Författare: Pernilla Eklund och Christian Edlund

Pernilla Eklund och Christian Edlund Förlag: Semnos

Semnos Genre: Själavård

I höstens andra bok om själavård från förlaget Semnos, med titeln 52 samtal för själens vård, släpper författarna in läsaren i själavårdsrummet för att lyssna till samtalen med nio av deras konfidenter! Inte på riktigt, men nästan. Personerna och samtalen är fingerade, men bygger på verkliga möten med människor som på olika sätt brottas med livet. Varje person får möta sin själavårdare fem eller sex gånger. Det är intressant läsning och spännande att få följa varje konfidents resa från svårmod och hopplöshet till påtaglig hjälp och nytt livsmod. Samtidigt blir jag fundersam över att berättelserna bygger på verkliga själavårdsmöten. Hur går det ihop med tystnadsplikten om det handlar om de olika personernas autentiska problem?

Samtidigt blir jag fundersam över att berättelserna bygger på verkliga själavårdsmöten. Hur går det ihop med tystnadsplikten om det handlar om de olika personernas autentiska problem?

Författarna är båda samtalsterapeuter. Pernilla Eklund har en master i psykoterapi på kristen grund och har arbetat i många år med själavård och andlig vägledning. Hon har också startat det digitala själavårdscentrat Soul Tools. Christian Edlund är utbildad pastor, samtalsterapeut och aktiv i den internationella bönerörelsen 24–7. Han har varit med att bygga upp Frälsningsarméns arbete för att hjälpa människor ut ur porrberoende.

Boken berättar inte vem av författarna som skrivit vad. Läsaren får ta del av korta glimtar från de 52 samtalen. Carl Rogers kända speglingsteknik och Bi-stegen, som Pernilla Eklund utvecklat och som presenteras i en kortversion i boken, är viktiga verktyg i deras själavård.

Bi-stegen tycks ha rötter i Anonyma alkoholisters 12-stegsprogram. Metoden handlar om att hjälpa konfidenten att få känslomässig kontakt med sitt bekymmer, bjuda in Gud i situationen, få hjälp att lyfta av bördor, att acceptera verkligheten och att se mening och hopp i sitt lidande. Samtalen inleds med en välsignande bön som finns återgiven i slutet av boken.

Beskrivningen av varje möte med konfidenterna inleds i boken med en bibelvers och ett verktyg – ett konkret råd till konfidenten inför det problem samtalet handlar om. Den korta återgivningen av varje samtal följs av reflektioner och frågor till läsaren kring det som hände i samtalet. Varje samtalsserie avslutas med en sammanfattande reflektion.

Både Där livet delas kan livet helas och Samtal för själens vård är böcker som förmedlar nyttiga själavårdskunskaper, men de är samtidigt väldigt olika. Eriksson reflekterar kring traditionella och väl beprövade samtalsmetoder. Eklunds och Edlunds bok berättar om hur deras själavård utifrån Bi-stegen och klassisk spegling praktiseras och fungerar.