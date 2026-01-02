Kultur | Kulturessä
Därför borde alla medelåldersmän sätta sig ner med någon ur generation Z och be dem berätta hur man för sig på sociala medier, skriver Fredrik Wenell.
Fredrik Wenell:
Paulus sa åt kvinnor att tiga i församlingen – i dag hade han sagt till män att tiga i kommentarsfälten
”Annars riskerar vi att släcka Jesustrenden”
Om Paulus hade skrivit ett brev till församlingarna i
Sverige hade han utbrustit: ”Bröder, tig i sociala medier”. Och han hade
förmodligen hänvisat till det han skrev till församlingen i Korint om att
kvinnorna skulle vara tysta i församlingen (Första Korinthierbrevet kapitel 14).
Varför? För att vi vita medelålders män inte drar oss för att skapa oordning,
split och konflikt på sociala medier. Vi måste bara säga ”som det är”. Inte
minst i kommentarsfälten.