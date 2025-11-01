Du är med mig – 40 andakter Författare: Carolina Klintefelt

Förlag: Semnos (169 sidor)

Genre: Andaktsbok

Andaktsböcker har varit viktiga för mig, speciellt i tonåren. Vissa andakter minns jag fortfarande. I retrospekt har jag dock reflekterat över att många av böckerna innehöll starka berättelser men inte så mycket bibel och Jesus. Det kom ofta med som en liten poäng på slutet.

Därför blev jag positivt överraskad när jag började läsa den nyskrivna andaktsboken Du är med mig av Carolina Klintefelt. Boken innehåller 40 andakter på olika teman som är tänkta att läsas ensam eller i grupp. De har alla samma upplägg: en klassisk bibeltext, följt av en andakt med tydligt biblisk undervisning. Efter andakten finns en kort bön, tre kortare bibeltexter från andra delar av Bibeln som knyter an till temat, några frågor att fundera kring, ett förslag på en kreativ aktivitet och ett sångförslag att lyssna på.

Jag uppskattar också att författaren har respekt för olika traditioner. Det blir tydligt när hon skriver om dopet. Maria Ringdahl

De kreativa förslagen är väldigt blandade och innehåller till exempel pyssel, lära sig ordningen på Bibelns böcker och att laga en måltid till någon (recept står i boken). Boken är på så sätt både lättsam och kreativ!

De personliga anekdoterna i andakterna griper inte riktigt tag, men är ofta illustrativa för det författaren vill lyfta med texten. De kompletterande bibelverserna efter andakten hjälper verkligen till att förstärka att Bibeln talar om ämnet på fler sätt. Jag uppskattar också att författaren har respekt för olika traditioner. Det blir tydligt när hon skriver om dopet, där hon som troendedöpt ändå beskriver barndopet på ett respektfullt sätt, och gör att även jag, som förespråkare av barndop, vill ge boken till ungdomar i min närhet.

Inledningsvis funderade jag på ordningen på texterna, men ju längre jag läste desto mer upplevde jag att även detta var genomtänkt. Författaren har placerat flera andakter som beskriver vem Jesus är, hur stor Gud är och vad Jesu död och uppståndelse betyder innan de andakter som handlar om hur vi ska leva och gensvara på detta.

Boken säger inte själv vilken ålder den riktar sig till, men den marknadsförs för de yngre tonåren. Det tycker jag är snävt, boken kan läsas av en mycket bredare åldersgrupp. Jag skulle rekommendera den till tonåringar och unga vuxna, både de som är nya i tron och de som vill fördjupa sin relation till Jesus.