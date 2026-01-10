Kultur
Här är filmerna som kan ta hem Svenska kyrkans pris
Tävlar om 50 000 kronor och den specialdesignade ikonen Angelos
Svenska kyrkans filmpris, Angelo kommer i vanlig ordning att delas ut under Göteborgs filmfestival.
Tina Vernon
Ett brutalt ärligt porträtt av Dogge Doggelito, en skruvad mockumentär om ett åldrat pojkband och en slow cinema-utformad skildring av en kvinnas väg ut ur ett destruktivt förhållande. Här är några av filmerna som tävlar om att få filmpriset Angelos på Göteborg Film Festival.