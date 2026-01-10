Kultur

Här är filmerna som kan ta hem Svenska kyrkans pris

Tävlar om 50 000 kronor och den specialdesignade ikonen Angelos

Svenska kyrkans filmpris, Angelo kommer i vanlig ordning att delas ut under Göteborgs filmfestival.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Ett brutalt ärligt porträtt av Dogge Doggelito, en skruvad mockumentär om ett åldrat pojkband och en slow cinema-utformad skildring av en kvinnas väg ut ur ett destruktivt förhållande. Här är några av filmerna som tävlar om att få filmpriset Angelos på Göteborg Film Festival.

göteborg svenska kyrkan kultur film och tv film

