Kultur
Henrik Johnsson: Bibelns mirakler påverkade mig mycket som barn
Författaren och programledaren om en som tro som framför allt bygger på nyfikenhet, snarare än tvärsäkra svar eller pekpinnar • "Om någon frågar mig om Gud finns svarar jag: 'Jag vet inte, men jag tror på honom'. Det kan jag nöja mig med."
Henrik Johnsson.
Natanael Gindemo
Han syns på tv och i film, skriver böcker och manus, och har producerat fler Sommar i P1 än någon kan räkna. Men att synas och höras är inte det viktiga i Henrik Johnssons liv; det är att ha något att tro på. Och det har han.