Jag blev frustrerad; något saknades i andaktsboken för barn

Gud är fantastisk – 100 obeskrivliga texter om Gud och vetenskap Författare: Louie Giglio

Louie Giglio Förlag: Sjöbergs förlag (207 sidor)

Genre: Andaktsbok för barn cirka 9–12 år

”Varför är himlen blå?” ”Varför hickar man?” ”Hur fort rör sig jorden runt solen?”

Om du har ett frågvist och nyfiket barn i din närhet är det här kanske boken för er.

Den amerikanska pastorn Louie Giglio har skrivit en uppföljare till den tidigare utgivna Obeskrivlig. Denna nya bok, Gud är fantastisk, innehåller ytterligare 100 obeskrivliga texter om Gud och vetenskap. Detta är (tyvärr) inte en apologetisk bok för barn utan en bok som handlar om intressanta fakta om naturen som sedan övergår i en betraktelse och en avslutande bön.

Texterna tar avstamp i fyra teman: Rymden, jorden, människor och djur. Betraktelserna är blandade men har över lag två olika slutsatser:

1) Tänk vad Gud är fantastisk som har skapat det här, och han bryr sig om dig.

2) Det här fenomenet påminner om ett kristet tema. Hur kan du vara en god medmänniska och missionär?

Gud är fantastisk , andaktsbok för barn, av Louie Giglio. Bokomslag Sjöbergs förlag

Jag var länge frustrerad när jag läste boken. Även om flera av texterna handlade om olika stjärnor och himlakroppar saknade jag Bibelns verkliga stjärna: Jesus. Jag gjorde som vana att markera varje gång Jesus nämndes, och när det väl hände var det oftast i förbifarten, till exempel att vi behöver berätta för andra om Jesus. Men när jag sedan kom till de sista 10–15 andakterna var det helt plötsligt många fler beskrivningar av vem Jesus är och vad han gjort för oss.

Utan Jesus riskerar innehållet att bli krävande och skapa onödig press för ett barn där mycket handlar om att vara en bra kristen.

Jag vill ändå lyfta fram det som en av bokens största svagheter, att man måste läsa 85 andakter innan Jesus målas tydligt. Giglio kanske utgår från att de barn och föräldrar som läser detta har en stor förförståelse för vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Men utan Jesus riskerar innehållet att bli krävande och skapa onödig press för ett barn där mycket handlar om att vara en bra kristen, en god vän och hur speciell just jag är som Guds skapelse.

Men som komplement till annan läsning tycker jag boken är läsvärd. Speciellt för ett barn med intresse för vetenskapliga kluriga fakta och som ett sätt att få i gång samtal om olika kristna teman. Vissa bilder är starka och kan hjälpa oss att förstå Gud bättre. Jag tar till exempel med mig att många djur är bra på att kamouflera sig men vi människor kan inte gömma oss för Gud. Och att elefanterna kan vara bra vänskapsförebilder.