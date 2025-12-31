Kultur
”Jag har hatat den mannen hela mitt liv”
Gospelstjärnan Kirk Franklin berättar i stor intervju om att i vuxen ålder få reda på att hans frånvarande pappa bodde bara tio minuter bort.
Att växa upp utan en närvarande far har påverkat Kirk Franklin på djupet. "Det har gjort mitt förhållande till Gud ännu mer komplext", säger gospelstjärnan.
Erlend Berge / Vårt Land
Under hela sin karriär har Kirk Franklin sjungit om en himmelsk far. Nu berättar han om sin egen saknad efter en biologisk pappa.