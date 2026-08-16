Smärtsamt att följa brytningen mellan vännerna Stakset, Betz och Flavia

Guds gäng Regi och manus: Teodor Hultberg.

Medverkande: Sebastian Stakset, Sadie Stakset, Rune Stakset, Flavia Perez, Betz Assefa, René Lobos, Tony Byström (fd Olsson), Alen Bakir, Carl-Gustaf Severin, Pelle Hörnmark, Ulf Kristersson, Ebba Busch, Susanne Yakes, Aneta Demir med flera.

Genre: Dokumentär.

Sänds: I två delar på SVT, den 16 och 23 augusti.

Guds gäng visar den enorma kraften i mötet med Jesus. Men dokumentären skildrar också hur de ekonomiska utmaningarna kring Det räcker-galan blir slutet på samarbetet mellan Sebastian Stakset och flera av hans vänner i teamet runt Heart of Evangelism.

– Vänner, psykisk hälsa, pengar, trygghet, jag har förlorat väldigt mycket.

I slutet av SVT-dokumentären Guds gäng får Sebastian Stakset frågan om vad han offrat för att ro i land den stora Det räcker-galan. Satsningen mot gäng­våldet samlade partiledare, artister och självaste drottningen på 3 Arena den 31 januari. Men priset blev högt.

I Guds gäng får vi i två avsnitt se Sebastian Staksets allt mer desperata kamp för att kunna genomföra projektet. Den egna organisationen Heart of Evangelism brottas med vikande ekonomi samtidigt som datumet för eventet kryper närmare och visar sig bli dyrare än man först trott.

Men vi tar det från början. Dokumentärfilmaren Teodor Hultberg har följt Sebastian Stakset under tre års tid. Resultatet är ett närgånget porträtt av rapparen och evangelisten.

Guds gäng är producerad Felix Herngrens produktionsbolag FLX för SVT. Vid några tillfällen blir det tydligt att filmarna inte är skolade i kyrkomiljön. Bland annat filmas ansiktet på barn och unga som söker förbön under tält­kampanjerna. Man väljer också att varva intervjubilder med Staksets mentor Carl-Gustaf Severin med effektsökande klipp på hur Severin ber och faller i Anden under Livets ords mest högljudda tid.

Men blicken utifrån tillför också en trovärdighet. Tittaren bjuds in bakom kulisserna på de enorma tältkampanjerna där Stakset och hans gäng sam­arbetar med kyrkprofiler som Pelle Hörnmark. Vi får också följa med till köket hemma hos pappa Rune Stakset, på bilresa med dottern Sadie Stakset och i vardagsarbetet i organisationen Heart of evangelism tillsammans med vännerna Betz Assefa, Flavia Perez och René Lobos.

Sebastian Stakset, Flavia Perez och Betz Assefa i dokumentären ”Guds gäng”. SVT

Namnet ”Guds gäng” är välfunnet. Barndomsvännerna i Heart of Evangelism är verkligen ett gäng. Åtminstone till en början. Alla har de liknande berättelser om hur mötet med Jesus förvandlat deras liv från djupaste mörker till en ny tillvaro fylld av hopp och tro. De tränar boxning tillsammans, ber och diskuterar hur manliga ideal skulle kunna ta sig uttryck nu i det nya livet med Gud.

Kanske är det just den nära gemenskapen som gör det så smärtsamt att följa hur sprickan i gänget växer. Pengarna sinar i Heart of Evangelism, Sebastian Stakset är utarbetad och för att mäkta med arenasatsningen och de andra omkostnaderna börjar man säga upp personal.

Sanningen var ju att jag åkte in på sjuk­huset. Jag gick in i väggen av att samla in till människors löner i månad efter månad i flera år. Sebastian Stakset i dokumentären ”Guds gäng”

I filmen läser Sebastian Stakset från Matteusevangeliet 25 om att hjälpa den som är hungrig, sjuk, naken eller sitter i fängelse. Bredvid honom sitter Flavia Perez, kvinnan som en gång fick be en livsavgörande bön med honom backstage i samband med en Kartellenspelning. Nu beskriver hon via en telefoninspelning att det skurit sig ”ganska kraftigt med Sebastian och hela Heart-teamet”.

– Efter att han fick det han ville, grunden för ”Det räcker”, sa han upp alla och tog in en ny grupp för att göra den här satsningen. För mig är det lite … Det går emot vad Jesus står för, säger Flavia Perez i dokumentären.

I nästa klipp beskriver Stakset situationen utifrån sitt perspektiv.

Sebastian Stakset i dokumentären ”Guds Gäng”. SVT

– Sanningen var ju att jag åkte in på sjukhuset. Jag gick in i väggen av att samla in till människors löner i månad efter månad i flera år.

– Jag fattar verkligen att folk blivit besvikna, det har varit hur tungt som helst och så förstår jag att det sticker i ögonen att man går och gör en sådan här satsning efter det. Det är känsliga saker och det här var liksom inte bara vanliga anställda utan det här var ju vänner, säger han.

Genom dokumentären fortsätter Sebastian Stakset att kämpa för att kunna genomföra Det räcker-galan. I samarbete med anhöriga till brottsoffren och en ny arbetsgrupp fylls till sist 3 Arena.

Det är gripande att se hur partiledare, polischefer, artister och kungligheter sluter upp kring trosprojektet. Det är en fantastisk manifestation mot gäng­våldet. Ändå gör konflikten mellan Stakset och hans gamla gäng att något fortfarande skaver.

De anhöriga Susanne Yakes och Aneta Demir, som tillsammans med Sebastian Stakset arrangerat Det räcker-galan får stående ovationer av bland andra Ebba Busch, Ulf Kristersson och Birgitta Ed. SVT

Filmen skildrar skickligt just den här dubbelheten. Efter att först ha uttryckt sin besvikelse över hur samarbetet slutade understryker Betz Assefa den tacksamhet han också känner för allt det gänget fick vara med om tillsammans.

– Hundratals människor har fått sina liv förvandlade under de här åren. Bara det är ett mirakel, säger han.

Sammantaget blir dokumentären ett mångfacetterat vittnesbörd, berättat genom flera röster. Bland annat får vi möta Staksets vän, Tony Byström (tidigare Olsson), som avtjänat sitt livstidsstraff efter polismorden i Malexander och i dag bekänner sig som kristen.

Teodor Hultberg har med Guds gäng gjort en ärlig och nyfiken skildring av kristen tro. En tro utlevd i all sin skönhet och mänsklighet genom gänget som arbetade tillsammans runt Heart of Evangelism och Det räcker-satsningen.