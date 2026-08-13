”Märket i mitt huvud kan vara en gömd missionärskallelse”

”Just efter att jag levererat något – predikan, musik, något skrivet – tvivlar jag på mig själv”, säger Urban Ringbäck. Privat

Urban Ringbäck Ålder: 71 år. Bor: Västra Frölunda. Familj: Hustrun Carina, fyra vuxna barn med respektive. Nio barnbarn. Gör: Pastor och musiker. Tidigare föreståndare i Smyrnakyrkan (numera Frihamnskyrkan). Har skrivit många sånger, bland annat ”Att tjäna dig är min vilja”, ”Låt mina fötter få gå”, ”Det går en väg mot framtiden”, ”Alla tiders sånger”.

Urban Ringbäck har tjänat som pastor under många år och bjuds ofta in som talare och musiker. I somras återvände han till Lapplandsveckan – och blev påmind om ett av sitt livs största förluster.

1. Hur skulle du beskriva ditt nuvarande sinnestillstånd?

– Jag brukar beskrivas som jämn i humöret. Jag är väl som en gammal inombordsmotor, den tuffar och går. Men det är klart, sommarvärmen gör gott åt humöret. Liksom mer tid med barn och barnbarn. Kort sagt mår jag mycket bra inombords.

2. Berätta om en händelse som präglat ditt liv?

– Min nära vän LO Forsbergs tidiga och hastiga bortgång. Vi stod varandra nära och delade mycket, inte bara musiken. Men vad gäller just den, så lärde vi oss svåra konsten att skapa tillsammans, och respondera på varandras inspel och idéer. Tomrummet efter LO är än i dag ekande. Jag blev påmind om det när Carina och jag i sommar medverkade på Lapplandsveckan. Det var här han drabbades av en bristning på kroppspulsådern och inom bara någon timme fick lämna jordelivet. 42 år gammal. Ofattbart.

3. Vilket samtalsämne hamnar du oftast i med nya människor efter de vanliga artighetsfraserna?

– I sommar har det varit fotboll. Annars ofta familj och relationer.

Jag kan inte för mitt liv acceptera det rådande tonfallet i politikens värld. Urban Ringbäck

4. När tvivlar du på dig själv?

– Just efter att jag levererat något. Predikan, musik, något skrivet. Då är jag sårbar.

5. Nämn ett bönesvar du fått.

– Då vill jag nämna min fru Carina. Hon är ett av mitt livs stora bönesvar. Sedan har både hon och jag många ännu obesvarade böner, men vilken styrka det är att få vara två i dem.

6. Vilken politisk fråga kan du inte kan tänka dig att kompromissa med?

– Allt som har med människosyn att göra. Asylrätten ligger högt i mitt liv då jag både i församlingstjänst och privatliv kommit nära många människor som tvingats fly förtryck, krig och fattigdom. Jag kan inte för mitt liv acceptera det rådande tonfallet i politikens värld.

Urban Ringbäck medverkade under Skärgårdssång 2025 i Frihamnskyrkan, Göteborg. Urban Thoms

7. Vad skäms du över?

– När jag inte lyckats hålla något jag lovat.

8. Vilken är din största talang?

– Det är nog skapandet med ord och musik. Jag ser det som en gåva och ingen merit.

9. I vilka sammanhang blir du obekväm?

– När man sitter i en grupp och samtalet drar iväg åt ett håll där man förväntas hålla med men inte kan eller vill.

10. Vilket tv-program skulle du vilja vara med i?

– Jag går inte omkring och längtar efter att synas mera. Lite tv och annan bildmedia har det ju redan blivit genom åren. Men visst, skulle det finnas något samtalsprogram där man inte avbryter varandra så skulle det passa mig bra. ”Så mycket bättre” är en annan spännande programidé, som jag kanske skulle överväga att tacka ja till. Det avgörande är väl om man skulle få förmedla något man tycker är viktigt.

11. När möter du Gud?

– I Bibeln, musiken, gudstjänsten och naturen.

12. Har du någon fobi?

– Lite panik för trånga utrymmen. Har lärt mig be, bland annat i de trånga tuberna man trycks in i vid magnetröntgen och datortomografi. Det skedde nyligen men då märkte jag faktiskt att jag även där fått bönesvar. Det gick lite bättre än jag trodde.

13. Viken uppfattning om dig tycker du inte stämmer?

– Att jag skulle vara opraktisk. Det trodde jag själv också men det visade sig att jag kunde lära mig lite mer än jag trodde.

14. Vilket är svenska språkets vackraste ord?

– Paradis.

15. Hur föreställer du dig livet efter döden?

– Som livet före döden när det är som allra bäst. Då menar jag någonting åt det hållet. Jag förväntar mig att bli överraskad. Tror inte att jag kommer att utbrista: ”Vad var det jag sa!”

16. Vilket är ditt tydligaste barndomsminne?

– När jag ramlade ur bilen utanför Borlänge vid tre års ålder. Jag rullade mellan mötande bilar ner i diket. Överlevde men har ett märke i hårbottnen efter en äggstor bula. Någon har sagt att märket liknar Afrika. Ibland har jag trott att det varit en missionärskallelse gömd i den märkningen. Jag har i alla fall fått besöka Afrika ganska många gånger och älskar den kontinenten och människorna där.

17. Vad vill du ska spelas på din begravning?

– Just nu skulle jag säga ”Adagio i G-moll” av Albinoni samt ”I himlen är jag väntad”. Jag har ännu inte skrivit något i Vita arkivet så det kan komma att ändras. Och även om det sker kommer det vara mer rekommendationer än krav. Jag lämnar frihet till mina anhöriga att göra slutgiltigt val. Begravning är ju till för de levande i detta livet.

18. Genom vilket konstnärligt verk har du tydligast upplevt kontakt med Gud?

– ”Epilog” ur ”En vintersaga” av Lars Erik Larsson. Melodin där i cellostämman är gudomligt vacker. Efter som jag tror att Gud är allt det vackras upphov så blir det för mig ett gudsmöte.

19. Vilken är din käraste ägodel?

– Min gitarr. Nyligen besiktad av en gitarrbyggare och godkänd i befintligt skick. Sliten efter många års bruk.

20. På vilken plats är du som lyckligast?

– Hemma på vår baksida mot berget.







