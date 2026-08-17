Kultur | Musik
”Nick Cave har blivit min musikaliska själasörjare”
Wilhelm Blixt ser rockikonen uppträda på Way Out West: Sorgen är fullt närvarande, men transformeras till något gemensamt hoppfullt
Så här såg det ut när Nick Cave framträdde på Way Out West för fyra år sedan. På grund av oacceptabla fotovillkor kan vi tyvärr inte presentera några bilder från årets konsert.
Björn Larsson Rosvall/TT
De senaste åren har den kristna tron blivit alltmer framträdande i Nick Caves konstnärskap. Han har till och med hittat en kyrklig gemenskap igen. För Dagen tecknar musikskribenten Wilhelm Blixt ett porträtt av en nådesökande ”sorgens apostel” som i helgen bjöd på rockmässa på Way Out West.