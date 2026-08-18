Kultur | Musik
Spelglädje, djup och kvalitet på årets Skärgårdssång
Den stora musikaliska bredden en fullträff när publiken får säga sitt
Den norska kvartetten Salmer på Pøbb med Levi Bergrud (t.v.) som frontfigur gjorde en bejublad spelning på Skärgårdssång.
Urban Thoms
Inför 2026 års Skärgårdssång hade arrangörerna satsat på musikalisk bredd. Psalmer och väckelsesånger blandades med blues, rock, country, visa, klassiskt, ja till och med opera. Med idel kvalitetsartister på programmet blev festivalen en publik fullträff.