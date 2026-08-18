Kultur | Musik

Spelglädje, djup och kvalitet på årets Skärgårdssång

Den stora musikaliska bredden en fullträff när publiken får säga sitt

Den norska kvartetten Salmer på Pøbb med Levi Bergrud (t.v.) som frontfigur gjorde en bejublad spelning på Skärgårdssång.
Urban Thoms Reporter
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Inför 2026 års Skärgårdssång hade arrangörerna satsat på musikalisk bredd. Psalmer och väckelsesånger blandades med blues, rock, country, visa, klassiskt, ja till och med opera. Med idel kvalitetsartister på programmet blev festivalen en publik fullträff. 

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