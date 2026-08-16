Många oroliga själar i min generation väljer att spåra sin partner. Jag väljer i stället att lita på min pojkvän, skriver Emmy Stiernblad i sin kulturessä. Fredrik Sandberg/TT

Kan någon se vart du befinner dig, just nu? Om du är omyndig är oddsen 50 procent att du blir spårad av dina föräldrar. Om du lever i en romantisk relation är den 20 procent. Är du ung vuxen? Då ökar oddsen ytterligare. Hälften av 18-34-åringarna spårar sina respektive digitalt.