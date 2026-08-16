Kultur | Kulturessä
Många oroliga själar i min generation väljer att spåra sin partner. Jag väljer i stället att lita på min pojkvän, skriver Emmy Stiernblad i sin kulturessä.
Fredrik Sandberg/TT
Emmy Stiernblad:
Jag vägrar bli en av dem som kartlägger sin partner via Hitta min Iphone-appen
Hälften av 18–34-åringarna spårar sina respektive digitalt
Kan någon se vart du befinner dig, just nu? Om du är omyndig är oddsen 50 procent att du blir spårad av dina föräldrar. Om du lever i en romantisk relation är den 20 procent. Är du ung vuxen? Då ökar oddsen ytterligare. Hälften av 18-34-åringarna spårar sina respektive digitalt.