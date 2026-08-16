Kultur | Kulturessä

Många oroliga själar i min generation väljer att spåra sin partner. Jag väljer i stället att lita på min pojkvän, skriver Emmy Stiernblad i sin kulturessä.

Emmy Stiernblad:
Jag vägrar bli en av dem som kartlägger sin partner via Hitta min Iphone-appen

Hälften av 18–34-åringarna spårar sina respektive digitalt

Publicerad Senast uppdaterad

Kan någon se vart du befinner dig, just nu? Om du är omyndig är oddsen 50 procent att du blir spårad av dina föräldrar. Om du lever i en romantisk relation är den 20 procent. Är du ung vuxen? Då ökar oddsen ytterligare. Hälften av 18-34-åringarna spårar sina respektive digitalt.

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