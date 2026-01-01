Kultur

Oktobers kulturkrig handlade om Gud

När DN sammanfattar året dyker gudsbild och bibelsyn upp som tema för en av månaderna

Christer Hugo, Josefin de Gregorio, Patrik Hagman, Ellen Jakobsson och Joel Halldorf diskuterade synen på Bibelns Gud i oktober.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Vilka kulturkrig fördes under 2025? För den som funderar över detta har DN gjort en sammanställning, månad för månad. Enligt denna lista var huvudpersonen för oktobers kulturdebatt ingen mindre än Gud själv.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ellen jakobsson bibel avkragning josefin de gregorio joel halldorf präst patrik hagman kultur

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning