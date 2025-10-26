Profeten Jona får egen barnbok med både humor och djup

Jona Författare: Sören Dalevi

Sören Dalevi Illustratör: Marcus-Gunnar Pettersson

Marcus-Gunnar Pettersson Förlag: Speja (32 sidor)

Genre: Barn, bibelberättelse.

När storfilmer går bra kan man ofta räkna med att det snart kommer minst en uppföljare; filmskaparna ser en möjlighet att dra in mer pengar, nu har man ju publiken! Jag vill inte tro att det främst är pengar det handlar om för Speja förlag, men att publiken finns där – efter dundersuccén med Barnens bästa bibel – är rimligt att anta.

Jona baseras på bibelboken med samma namn, och återberättas, precis som moderskeppet Barnens bästa bibel, av författaren tillika Karlstad-biskopen Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Petterson. Berättelsen om Jona finns inte med i deras ursprungliga urval av bibelberättelser, även om det från början var deras förhoppning. Men berättelsen om profeten som vägrade lyssna till Guds uppmaning att predika omvändelse för folket i den stora staden Nineve, och i stället flydde iväg med båt, krävde sin plats. Profeten skulle helt enkelt ha tagit för många sidor i anspråk – därav den egna utgåvan.

Som vanligt kör Marcus-Gunnar Pettersson sin egen karaktäristiska stil när det kommer till de fantasifulla bilderna i modern tappning. Jona får till exempel en gul hoodie, och inne i valfiskens buk hänger – för den som har ögonen med sig – en tavlan med "apjesus" som fick mycket uppmärksamhet för några år sedan.

Sören Dalevi är den som har översatt bibeltexten från hebreiska och sedan gett den sin egen språkdräkt, för att passa barn och föräldrar.

Det enkla språket och de lekfulla bilderna till trots går berättelsen om Jona på djupet (bokstavligt talat) och berör teman som lydnad, olydnad, synd och förlåtelse. Förhoppningsvis blir det lättare att läsa om Bibelns Jona efter att ha läst boken Jona.