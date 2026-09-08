SD vill ha ett homogent samhälle – då betyder religionsfriheten noll

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

”Vi ska så klart inte riva frikyrkor” säger SD-toppen Julia Kronlid på Facebook. Man kan ursäkta de väljare som trott motsatsen, med tanken på Jimmie Åkessons intervjusvar till Aftonbladet, ”Ja, det kan man väl göra”, om just att riva frikyrkor.

Som Dagen rapporterat har många kristna representanter reagerat med oro på Åkessons ord. En anledning till detta är att i bakgrunden lurar alltid SD:s strävan efter homogenitet, renhet.

Så sent som i juli skapade partiets migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling tumult på Tidösidan genom sitt citat i Dagens Etc: ”Vi har alldeles för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen.”

Lägg till partitoppen Richard Jomshofs uttalande i DN om att svenskar ska ”sluta vara muslimer”. Inte islamister. Muslimer.

Det är mot den bakgrunden lätt att frukta att SD inte skulle nöja sig med att riva moskéer som sprider ”extremistiska idéer”. Vad blir nästa steg? Hur ska vi se på de synagogor där män och kvinnor är separerade? Katolska och ortodoxa kyrkor, där många församlingsmedlemmar har utländsk bakgrund? Frikyrkorna med deras starka tradition att frimodigt predika sitt budskap oberoende av diktat från diverse jordiska makter?

Det är klart att detta är ett sluttande plan

”Eftersom det saknas sådana kristna församlingar i Sverige så blir det ett högst teoretiskt resonemang”, säger Julia Kronlid. Problemet är att den enas förkunnelse är den andras extremism. Om vi öppnar för att riva en moské som är ”extrem” har en annan regering fått en ursäkt att ge sig på kyrkan tvärs över gatan som har ”extrem” uppfattning om kvinnliga präster, flyktingar eller homosexuella.

Det är klart att detta är ett sluttande plan.

Ett gammalt politiskt skämt lyder: ”’Jag trodde aldrig att leoparderna skulle äta mitt ansikte’, säger kvinna som röstade på Ansiktsätande leopard-partiet”. Religionsfriheten finns för att skydda alla religioner, alla ansikten. Vill man klämma åt lagstridiga budskap och kriminella extremister– i moskéer eller på annan plats – finns andra verktyg än att riva gudstjänstlokaler.