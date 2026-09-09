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Gör som kung Harald: Stå upp för muslimerna

Vi behöver inte försvara varje muslimsk teologisk övertygelse för att försvara varje muslims religionsfrihet, skriver Emil Mattson.

Kung Harald i paraduniform. Infälld bild på Emil Mattsson.
Kung Harald förstod att nationell gemenskap inte kräver religiös likhet. Han vidgade Norges ”vi”, skriver Emil Mattsson.
Emil Mattsson Emil Mattsson direktor för räddningsmissionen
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När kung Harald gick bort kom blommor, kondoleanser och hyllningar från hela det norska samhället snabbt till kungahuset. En särskilt stark respons kom från norska muslimer.

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