Debatt | slöjdebatten
Gör som kung Harald: Stå upp för muslimerna
Vi behöver inte försvara varje muslimsk teologisk övertygelse för att försvara varje muslims religionsfrihet, skriver Emil Mattson.
Kung Harald förstod att nationell gemenskap inte kräver religiös likhet. Han vidgade Norges ”vi”, skriver Emil Mattsson.
Det Norske Kongehus
När kung Harald gick bort kom blommor, kondoleanser och hyllningar från hela det norska samhället snabbt till kungahuset. En särskilt stark respons kom från norska muslimer.