Debatt | Guds ord

Jag tror på Gud – inte på Bibeln

Jag vill fortsatt hävda att våra bibelöversättningar är föränderliga. Olika översättningar har sina ideal och principer, skriver Hillevi Uddenfeldt i en replik.

Grekisk bibel med många anteckningar i kanterna. Infälld bild på debattören Hillevi Uddenfeldt.
Nya handskrifter dyker upp, vår förståelse av antik och judisk kultur samt ordens betydelse förändras över tid, skriver Hillevi Uddenfeldt.
Hillevi Uddenfeldt Hillevi Uddenfeldt kyrkoherde, Maria Magdalena församling
Publicerad

Ett par veckor har gått sedan mitt inlägg på församlingens Facebooksida angående bibelsyn. Inlägget ledde till en stor diskussion och anmälningar till domkapitel bland annat av Lucas Svärd, som framfört sin kritik på debattplats i Dagen.

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