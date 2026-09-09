Debatt | Bistånd

De nedskärningar av bistånd som genomförts är på marginalen

De gigantiska hål som uppstått när andra, mycket större länder, dragit sig tillbaka gör det effektiviseringsarbete som regeringen inlett ännu viktigare, skriver Gudrun Brunegård (KD) i en replik.

Biståndsminister Benjamin Dousa (M) presenterar stora omprioriteringar i Sidas regleringsbrev för 2026. Infälld bild på debattören Gudrun Brunegård.
Biståndsnivåerna har alltså totalt sett minskat, men Sveriges nivåer ligger kvar i internationell toppklass, skriver Gudrun Brunegård (KD). Bilden: Biståndsminister Benjamin Dousa (M) presenterar stora omprioriteringar i Sidas regleringsbrev för 2026.
Gudrun Brunegård Gudrun Brunegård riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (KD)
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I ett läge då Socialdemokraternas opinionssiffror rasar försöker deras företrädare vända uppmärksamheten bort från krisen och i stället skrämma upp väljarna om vad som kan hända om man inte röstar på Socialdemokraterna. På Dagen debatt kritiserar tre företrädare för Social­demokrater för tro och solidaritet regeringens biståndspolitik, och menar att den ”nedmonteras”. Men hur ser verkligheten ut?

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