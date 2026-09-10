Debatt | Muslimska väljare

Muslimer röstar vänster av upplyst egenintresse

Socialdemokraterna har en politik som är bättre för människor som inte är rika, skriver Peter Weiderud, Tro och solidaritet, i en replik.

Fredagsbön i Stockholms moské. Infälld bild på debattören Peter Weiderud.
Successivt kom allt fler muslimer med socialdemokratiska värderingar att engagera sig i den kristna Broderskapsrörelsen för att man upplevde sig tagen på allvar med sina frågor, skriver Peter Weiderud. Bilden: Fredagsbön i Stockholms moské.
Peter Weiderud Peter Weiderud förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, 2005–2015
Publicerad

Efter valet 1994 skrev några muslimska organisationer till samtliga politiska partier för att markera sin vilja att öka delaktigheten i det svenska samhället och söka vägar för att få svenska muslimer, inte minst kvinnor, mer aktiva i samhällsliv och politik. Det var bara två partier som då tog denna vädjan på allvar.

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