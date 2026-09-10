Debatt | Muslimska väljare
Muslimer röstar vänster av upplyst egenintresse
Socialdemokraterna har en politik som är bättre för människor som inte är rika, skriver Peter Weiderud, Tro och solidaritet, i en replik.
Successivt kom allt fler muslimer med socialdemokratiska värderingar att engagera sig i den kristna Broderskapsrörelsen för att man upplevde sig tagen på allvar med sina frågor, skriver Peter Weiderud. Bilden: Fredagsbön i Stockholms moské.
Marcus Eriksson/TT
Efter valet 1994 skrev några muslimska organisationer till samtliga politiska partier för att markera sin vilja att öka delaktigheten i det svenska samhället och söka vägar för att få svenska muslimer, inte minst kvinnor, mer aktiva i samhällsliv och politik. Det var bara två partier som då tog denna vädjan på allvar.