Debatt | konfessionella friskolor

Varför granskas konfessionella friskolor hårdare?

Ska staten fortsätta utsätta en laglig skolform för en tillsynsbelastning som andra skolor inte kommer i närheten av? skriver Stefan Häggström

Om svaret är riskbaserad tillsyn måste staten kunna visa riskanalysen, annars är det tillsynssystemet, inte de konfessionella friskolorna, som har ett trovärdighetsproblem, skriver Stefan Häggström.
Stefan Häggström Stefan Häggström rektor, lärare i religionskunskap
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Alla skolor ska följa samma skollag och granskas på samma sätt. Men lika regler på papperet innebär inte lika villkor om staten utsätter vissa lagliga skolformer för en helt annan tillsynsbelastning. 

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