Familjehemmet som förändrade Williams liv

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

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De hade äntligen fått tillbaka friheten. De tre sönerna hade flyttat hemifrån och Paula och Patrik Gullbing såg fram emot en ny fas i livet.

Då fick de frågan: Kan ni bli familjehem åt William, 18 år?

Svaret var nej. Ett ganska självklart nej. William hade missbruk och kriminalitet bakom sig och hade tillbringat två år på SiS-hem. Men frågan fortsatte att gnaga. Efter mycket bön bestämde de sig för att ändå öppna sitt hem och bli familjehem för honom.

Det blev början på en resa med återfall, lögner, skratt och tårar – men också på en relation som förändrade livet för dem alla tre.

I dag är William 23 år och har lämnat missbruket bakom sig. Han har körkort, bil, vänner och är utbildad kock. Och när han ser tillbaka på tiden hos Paula och Patrik säger han en sak:

”Det räddade mitt liv.”

I det säsongsstarten av Dagens föräldrar möter vi William, Paula och Patrik och hör dem berätta om livet som familjehem, de första tuffa månaderna, ögonblicken som blev avgörande och hur en 18-åring som egentligen bara ville ut i friheten blev en del av familjen.