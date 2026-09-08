Debatt | Bistånd

Valet är ett vägval för den internationella solidariteten

Genom sitt samarbete med SD är KD en garant för biståndets fortsatta nedmontering, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och solidaritet (S).

Jordglob av svart sten hålls upp i två händer. Infälld bild på debattörerna Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson.
Vi vill återgå till enprocentsmålet och återgå till grundläggande principer om biståndets integritet, skriver debattörerna.
Johan Büser Johan Büser riksdagsledamot, förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Per-Arne Håkansson Per-Arne Håkansson riksdagsledamot, distriktsordförande Tro och solidaritet Skåne-Blekinge
Anna-Carin Magnusson Anna-Carin Magnusson distriktsordförande Tro och solidaritet Jönköping
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De flesta som engagerar sig i kyrkan behöver inte få berättat för sig vad de senaste åren har inneburit för det svenska biståndet. Alla vet. Kyrkor har känt av nedskärningspolitikens konsekvenser inpå bara skinnet, och partnerorganisationer och deras arbete världen över har tagit de hårdaste smällarna. 

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