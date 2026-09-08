Debatt | Bistånd
Valet är ett vägval för den internationella solidariteten
Genom sitt samarbete med SD är KD en garant för biståndets fortsatta nedmontering, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och solidaritet (S).
Vi vill återgå till enprocentsmålet och återgå till grundläggande principer om biståndets integritet, skriver debattörerna.
Alyssia Wilson
De flesta som engagerar sig i kyrkan behöver inte få berättat för sig vad de senaste åren har inneburit för det svenska biståndet. Alla vet. Kyrkor har känt av nedskärningspolitikens konsekvenser inpå bara skinnet, och partnerorganisationer och deras arbete världen över har tagit de hårdaste smällarna.