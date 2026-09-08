Debatt | Kristna väljare
Kyrkan måste agera när Tidö förminskar de akuta hoten
Enskild samvetsprövning har visat sig otillräcklig när kyrkan som gemenskap behövt ta ställning mot en systemisk orätt som drabbar de svagaste, skriver Anna Karin Hammar i en replik.
Regeringen ställer, menar jag, grupp mot grupp på ett sätt som hotar människovärdet och på ett allvarligt sätt bryter mot en biblisk och kristen syn på medmänniskan, skriver Anna Karin Hammar.
Fredrik Sandberg/TT
Jag vill här bemöta vad Steven Crosson i en gästkrönika och Elia Guselius i en debattartikel invänt mot min argumentation att det svenska valet skulle ställa kyrkorna i Sverige inför en status confessionis-situation.