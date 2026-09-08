Debatt | Kristna väljare

Kyrkan måste agera när Tidö förminskar de akuta hoten

Enskild samvetsprövning har visat sig otillräcklig när kyrkan som gemenskap behövt ta ställning mot en systemisk orätt som drabbar de svagaste, skriver Anna Karin Hammar i en replik.

Partiledarna i Tidösamarbetet under pressträff. Infälld bild på Anna Karin Hammar.
Regeringen ställer, menar jag, grupp mot grupp på ett sätt som hotar människovärdet och på ett allvarligt sätt bryter mot en biblisk och kristen syn på medmänniskan, skriver Anna Karin Hammar.
Anna Karin Hammar Anna Karin Hammar präst och teologie doktor
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Jag vill här bemöta vad Steven Crosson i en gästkrönika och Elia Guselius i en debattartikel invänt mot min argumentation att det svenska valet skulle ställa kyrkorna i Sverige inför en status confessionis-situation.

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