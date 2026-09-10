Gästkrönika

Kvinna läser Bibeln.
Om Jesus, som är sann förening av Gud och människa, är felfri borde även Bibeln kunna vara det.

Simon Holst:
Både Hillevi Uddenfeldt och Joel Halldorf trampar snett

Det finns inget motsatsförhållande mellan Jesus och Bibeln

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Det var nog många bibelläsare som satte kaffet i halsen när kyrkoherden i Maria Magdalena församling, Hillevi Uddenfeldt, stämplade alla som primärt använder Svenska folkbibeln som fundamentalister. En översättning hon menar är slarvig och anpassad till framgångsteologi. Det är hädelse att hävda att vi tror på Bibeln – när vi i själva verket tror på Gud. Bibeln innehåller inte sanningar och dogmatik, skriver Uddenfeldt.

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