Debatt | Livets söndag
76 kristna ledare: Livets kultur är en lösning på de fallande födelsetalen
Individens oberoende har lyfts fram som tillvarons mål och mening. Men tänk om verkligheten är den rakt motsatta? Tänk om livets viktigaste byggstenar inte är att slå sig fri från alla band, utan att bygga familj, gemenskap och kärlek? skriver 76 kristna ledare.
Graviditet och barn har behandlats som störningsmoment i karriären, snarare än de livsvälsignelser de faktiskt är, skriver debattörerna.
Brooke Cagle
Barnafödandet i Sverige ligger i dag på historiskt låga tal. Regeringen tillsatte i somras en utredning om vad detta kan bero på och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka barnafödandet. Inför Livets söndag den tredje advent är detta något vi välkomnar. Problemet finns inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen. Men det sorgliga är att många länder, vårt eget inkluderat, har värjt sig för en uppenbar del av förklaringen: Vi har alltför länge omfamnat en dödens kultur som inte har uppmuntrat till barnafödande.