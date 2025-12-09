76 kristna ledare: Livets kultur är en lösning på de fallande födelsetalen

Graviditet och barn har behandlats som störningsmoment i karriären, snarare än de livsvälsignelser de faktiskt är, skriver debattörerna. Brooke Cagle

Barnafödandet i Sverige ligger i dag på historiskt låga tal. Regeringen tillsatte i somras en utredning om vad detta kan bero på och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka barnafödandet. Inför Livets söndag den tredje advent är detta något vi välkomnar. Problemet finns inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen. Men det sorgliga är att många länder, vårt eget inkluderat, har värjt sig för en uppenbar del av förklaringen: Vi har alltför länge omfamnat en dödens kultur som inte har uppmuntrat till barnafödande.