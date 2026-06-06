Debatt | nationaldagen
Svenska flaggan tillhör alla, inte bara högerextrema
När människor känner samhörighet med sitt land ökar också viljan att ta ansvar, skriver Sduhagar Raghupathy.
När känslan för fosterlandet lämnas över till högerextrema krafter uppstår ett demokratiskt problem, skriver Sudhagar Raghupathy.
Maja Suslin/TT & Privat
Idag är det Sveriges nationaldag. I vårt grannland Norge firar man sin dag den 17 maj, med stolthet, glädje och starka traditioner. Oavsett bakgrund samlas människor under flaggor, med musik och i folkdräkter för att fira sitt land. Nationaldagen är en dag då hela nationen kommer samman.