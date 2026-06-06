Svenska flaggan tillhör alla, inte bara högerextrema

När känslan för fosterlandet lämnas över till högerextrema krafter uppstår ett demokratiskt problem, skriver Sudhagar Raghupathy. Maja Suslin/TT & Privat

När människor känner samhörighet med sitt land ökar också viljan att ta ansvar, skriver Sduhagar Raghupathy.

Idag är det Sveriges nationaldag. I vårt grannland Norge firar man sin dag den 17 maj, med stolthet, glädje och starka traditioner. Oavsett bakgrund samlas människor under flaggor, med musik och i folkdräkter för att fira sitt land. Nationaldagen är en dag då hela nationen kommer samman.