Debatt | bistånd och retorik

Falsk motsättning mellan bistånd eller äldreomsorg

Vilket samhälle väljer vi att vara? Ett samhälle där vi tvingas välja mellan olika utsatta grupper eller ett samhälle som håller fast vid att människovärdet är odelbart? skriver Niclas Lindgren, direktor PMU.

Vi ska älska vår nästa – inte välja vilken nästa som är mest värd vår omsorg, skriver Niclas Lindgren.
Niclas Lindgren Niclas Lindgren Direktor PMU
Publicerad

Nyligen lanserade Moderaterna en ny kampanj med budskapet: ”Vad väljer du? 22 miljarder i höjt bistånd eller mer pengar till svensk äldreomsorg?”

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

palestina pmu debatt bistånd krig dr kongo äldreomsorg ukraina

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning