Debatt | bistånd och retorik
Falsk motsättning mellan bistånd eller äldreomsorg
Vilket samhälle väljer vi att vara? Ett samhälle där vi tvingas välja mellan olika utsatta grupper eller ett samhälle som håller fast vid att människovärdet är odelbart? skriver Niclas Lindgren, direktor PMU.
Vi ska älska vår nästa – inte välja vilken nästa som är mest värd vår omsorg, skriver Niclas Lindgren.
Mikael Jägerskog/PMU & RogerSvanell
Nyligen lanserade Moderaterna en ny kampanj med budskapet: ”Vad väljer du? 22 miljarder i höjt bistånd eller mer pengar till svensk äldreomsorg?”