Debatt | Valet 2026

Förvånande många kristna röstar på Socialdemokraterna

Partiet har en historia av att totalt vilja utplåna kristendomen i landet, skriver Svenåke Boström.

Anonym kvinna röstar i röstbås. Infälld bild på debattören Svenåke Boström
Därför har jag ett grundmurat misstroende gentemot Socialdemokraterna som redan från det att partiet bildades började planera hur Sverige skulle avkristnas, skriver Svenåke Boström.
Svenåke Boström Svenåke Boström Författare, föreläsare och förläggare
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Att Socialdemokraterna förblir största parti bland kristna i Dagens opinionsmätning förvånar mig mycket, och jag tror knappast att jag är ensam. Partiet har en historia av att totalt vilja utplåna kristendomen i landet. Därför har jag ett grundmurat misstroende gentemot Socialdemokraterna som redan från det att partiet bildades började planera hur Sverige skulle avkristnas.

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