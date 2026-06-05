Förvånande många kristna röstar på Socialdemokraterna

Därför har jag ett grundmurat misstroende gentemot Socialdemokraterna som redan från det att partiet bildades började planera hur Sverige skulle avkristnas, skriver Svenåke Boström. Natanael Gindemo

Partiet har en historia av att totalt vilja utplåna kristendomen i landet, skriver Svenåke Boström.

Att Socialdemokraterna förblir största parti bland kristna i Dagens opinionsmätning förvånar mig mycket, och jag tror knappast att jag är ensam. Partiet har en historia av att totalt vilja utplåna kristendomen i landet. Därför har jag ett grundmurat misstroende gentemot Socialdemokraterna som redan från det att partiet bildades började planera hur Sverige skulle avkristnas.