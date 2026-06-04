Debatt | kristna väljare
Svenska kyrkan har blivit en megafon för socialdemokratin
Många SD-väljare lämnar Svenska kyrkan i hög takt, eftersom de upplever den som alltför vänsterpolitiserad, skriver Daniel Engström i en replik.
Ju mer Vänstern och Socialdemokraterna tar plats i samfunden, desto fler icke-socialister väljer att lämna, skriver Daniel Engström.
Sverigedemokraterna & Magnus Aronson /Ikon
För varje kristen person eller kyrklig företrädare som protesterar mot Tidöpolitiken läser jag lika många texter från kristna personer som stödjer den. Min upplevelse är att många av de kyrkliga röster som är kritiska mot just Tidöpolitiken är starkt vänsterpolitiserade.