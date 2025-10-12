Kultur
Carola Häggkvist: Jag vill vara stark och närvarande för kommande barnbarn
Sångerskan berättar om samtalen med Ulf Ekman i självbiografin, om tron och kärleken samt om att snart bli farmor
Artisten Carola Häggkvist arbetar just nu på sin kommande självbiografi. Dessutom ska hon bli farmor.
Heiko Junge
Carola Häggkvist skriver om livet, tron och kärleken i den
självbiografi som kommer ut lagom till 60-årsdagen nästa år. Men ett nytt
förhållande har hon gett upp hoppet om – åtminstone lite grann.