Kultur

Carola Häggkvist: Jag vill vara stark och närvarande för kommande barnbarn

Sångerskan berättar om samtalen med Ulf Ekman i självbiografin, om tron och kärleken samt om att snart bli farmor

Artisten Carola Häggkvist arbetar just nu på sin kommande självbiografi. Dessutom ska hon bli farmor.
journalist
Publicerad Senast uppdaterad

Carola Häggkvist skriver om livet, tron och kärleken i den självbiografi som kommer ut lagom till 60-årsdagen nästa år. Men ett nytt förhållande har hon gett upp hoppet om – åtminstone lite grann.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

musik kultur familj carola häggkvist runar sögaard bok norge

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning