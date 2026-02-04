Podd | Dagens föräldrar
Barn, böcker och läslust – Dagens Malina Abrahamsson gästar
– Att ha böcker framme, väl synliga i hemmet – bara en sådan sak kan inspirera till mer läsning.
Fakta: Dagens föräldrar
- Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
- I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
- Podden utkommer varje onsdag.
- Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
Läsningen bland barn minskar – trots att vi vet hur viktig den är för språk, fantasi och empati. I Dagens föräldrar gästar Malina Abrahamsson, kulturreporter och litteraturansvarig på Dagen, och delar konkreta tips på hur föräldrar kan hjälpa barn att välja boken före skärmen.
Det handlar om högläsning i alla åldrar, att ta barns läsning på allvar, undvika ”grönsaksböcker” och skapa positiva läsminnen tillsammans. Plus: boktips, Kalle Anka-försvar och kärleken till biblioteket.