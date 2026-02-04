Barn, böcker och läslust – Dagens Malina Abrahamsson gästar

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Läsningen bland barn minskar – trots att vi vet hur viktig den är för språk, fantasi och empati. I Dagens föräldrar gästar Malina Abrahamsson, kulturreporter och litteraturansvarig på Dagen, och delar konkreta tips på hur föräldrar kan hjälpa barn att välja boken före skärmen.

Det handlar om högläsning i alla åldrar, att ta barns läsning på allvar, undvika ”grönsaksböcker” och skapa positiva läsminnen tillsammans. Plus: boktips, Kalle Anka-försvar och kärleken till biblioteket.