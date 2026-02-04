Debatt | Förbund

Judarna är fortfarande Guds egendomsfolk – flera förbund gäller samtidigt 

Hur tänker Pingst och EFK i denna fråga när nya samfundsledare ska väljas i maj? skriver Magnus Jonegård.

I och med tystnaden om Jesu återkomst, försvann också undervisningen om judarna som Guds egendomsfolk, skriver Magnus Jonegård.
Magnus Jonegård pastor, församlingskonsult, författare
Historiskt sett har svenska väckelsekristna frikyrkor varit Israelvänliga. Man har läst Bibeln med konservativa bibeltroende ögon som inneburit att man sett judarna som Guds egendomsfolk och att Gud utlovat landet Israel till detta folk. Tron på det profetiska ordet om att judarna ska tillbaka till landet innan Jesu återkomst har också varit stark, och att detta är en viktig del i Guds frälsningsplan av hela världen.

