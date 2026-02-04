Judarna är fortfarande Guds egendomsfolk – flera förbund gäller samtidigt 

I och med tystnaden om Jesu återkomst, försvann också undervisningen om judarna som Guds egendomsfolk, skriver Magnus Jonegård. Johannes Ottestig & Jorge Fernandez Salas

Historiskt sett har svenska väckelsekristna frikyrkor varit Israelvänliga. Man har läst Bibeln med konservativa bibeltroende ögon som inneburit att man sett judarna som Guds egendomsfolk och att Gud utlovat landet Israel till detta folk. Tron på det profetiska ordet om att judarna ska tillbaka till landet innan Jesu återkomst har också varit stark, och att detta är en viktig del i Guds frälsningsplan av hela världen.