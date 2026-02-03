Nej – Lewi Pethrus definierade inte pingströrelsen som en rörelse inom Svenska kyrkan

Lewi Pethrus uttryckte under sitt liv ett stöd för statskyrkosystemet, som han betraktade som ett värn mot gudlösheten, skriver Per Ewert. Dagen arkiv & Claphaminstitutet

Att Lewi Pethrus skulle ha definierat pingströrelsen som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan är en uppgift som upprepats så ofta av pastorer, politiker och även forskare, att det fått karaktären av självskriven sanning. Det finns bara ett problem: Det historiska stödet för bilden är förbluffande svagt.