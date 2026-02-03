Debatt | Islamic Relief

Djupt problematiskt att Sida stoppar utbetalningarna till Islamic Relief

Det framstår som rättsosäker myndighetsutövning, där beslutets legitimitet vilar mer på antaganden än på prövbara omständigheter, skriver Mattias Brunander och Peter Brune.

Tre personer i Islamic Relief-västar går arm i arm i en park med två infällda porträtt på Mattias Brunander och Peter Brune.
Genom medlemskap i etablerade nätverk som Concord och Giva Sverige har Islamic Relief under decennier varit en erkänd del av Sveriges biståndslandskap, skriver Mattias Brunander och Peter Brune.
Mattias Brunander Mattias Brunander Mattias Brunander generalsekreterare Diakonia
Peter Brune Peter Brune Peter Brune generalsekreterare Caritas Sverige
Publicerad

När misstanke behandlas som skuld hotas rättsstaten. Sidas beslut att stoppa utbetalningar till Islamic Relief, trots att inga belägg för antidemokratisk eller våldsbejakande verksamhet har konstaterats, väcker principiella frågor om rättssäkerhet och likabehandling, också för kristna biståndsorganisationer.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt bistånd sida

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning