Djupt problematiskt att Sida stoppar utbetalningarna till Islamic Relief
Det framstår som rättsosäker myndighetsutövning, där beslutets legitimitet vilar mer på antaganden än på prövbara omständigheter, skriver Mattias Brunander och Peter Brune.
Genom medlemskap i etablerade nätverk som Concord och Giva Sverige har Islamic Relief under decennier varit en erkänd del av Sveriges biståndslandskap, skriver Mattias Brunander och Peter Brune.
När misstanke behandlas som skuld hotas rättsstaten. Sidas beslut att stoppa utbetalningar till Islamic Relief, trots att inga belägg för antidemokratisk eller våldsbejakande verksamhet har konstaterats, väcker principiella frågor om rättssäkerhet och likabehandling, också för kristna biståndsorganisationer.