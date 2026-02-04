Debatt | Mission
Inte ekonomiska skäl till att klassisk mission backar
Om vi ger unga möjlighet till ekumeniska utbyten och holistisk förståelse har missionen alla förutsättningar att bära frukt, på allas hemmaplan, skriver Svenska missionsrådet i en replik.
Teamresor, utbyten eller att gå en folkhögskoleinriktning vara sätt att utforska en sändning, skriver debattörerna.
Dagen, Erik Stenseke & Olof Brandt
Svenska missionsrådet (SMR) delar glädjen över att fler unga upptäcker evangeliet om Jesus och därmed också hittar in i missionen. Och inte bara ungas sökande, som SEMA:s företrädare beskriver i sin text om att tillvarata ungas engagemang för mission. Även stora globala skiften och utmaningar aktualiserar frågor om hur vi som kyrkor, missionsorganisationer och enskilda kristna lever och verkar i Guds mission. I en debattartikel i Dagen i slutet av augusti 2025 lyfte till exempel Linnea Åberg, utifrån sin erfarenhet som EFK-missionär i Asien, behovet av internationell mission.