Inte ekonomiska skäl till att klassisk mission backar

Teamresor, utbyten eller att gå en folkhögskoleinriktning vara sätt att utforska en sändning, skriver debattörerna. Dagen, Erik Stenseke & Olof Brandt

Svenska missionsrådet (SMR) delar glädjen över att fler unga upptäcker evangeliet om Jesus och därmed också hittar in i missionen. Och inte bara ungas sökande, som SEMA:s företrädare beskriver i sin text om att tillvarata ungas engagemang för mission. Även stora globala skiften och utmaningar aktualiserar frågor om hur vi som kyrkor, missionsorganisationer och enskilda kristna lever och verkar i Guds mission. I en debattartikel i Dagen i slutet av augusti 2025 lyfte till exempel Linnea Åberg, utifrån sin erfarenhet som EFK-missionär i Asien, behovet av internationell mission.