Dagens föräldrar: Alla längtar inte till sommaren

Sommaren förknippas ofta med ledighet, resor och gemenskap. Men för många föräldrar väcker sommarlovet i stället oro

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Sommaren förknippas ofta med ledighet, resor och gemenskap. Men för många föräldrar väcker sommarlovet i stället oro. Hur får man pengarna att räcka? Vad gör man när ensamheten blir extra påtaglig och barnen längtar efter sådant som man inte har råd att ge?

I det här avsnittet möter vi Maria Olausson från Frälsningsarmén och ensamstående mamman Jenny Fagerstrand. De berättar om ekonomisk utsatthet, skamkänslor och ensamhet – men också om hur små handlingar av omtanke kan göra stor skillnad. Samtalet handlar om att våga be om hjälp, våga se människor omkring sig och om kyrkans möjlighet att vara en plats där ingen behöver stå ensam.

Ett viktigt och berörande avsnitt om sommarlovets baksida – och om hoppet som kan växa när människor öppnar sina liv för varandra.