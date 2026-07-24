Debatt | den kyrkliga debatten

Jag känner inte alltid igen Jesus i tonen

Korset gör oss inte överlägsna – det gör oss ödmjuka, skriver Jonas Carpvik.

Ju äldre jag blir, desto mindre intresserad blir jag av människor som har alla svar. Och desto mer imponerad blir jag av människor som fortfarande har förmågan att lyssna och vara nyfikna, skriver Jonas Carpvik.
Jonas Carpvik Jonas Carpvik egenföretagare, föredetta VD och mångårig ledare inom frikyrkan
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Under de senaste åren har jag allt oftare känt en växande sorg när jag följer delar av samtalet inom svensk kristenhet.

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