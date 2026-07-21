Debatt | kyrkans ledarskap
Kyrkan talar om ledare – Bibeln talar om tjänare
Ordet ”tjänare” nämns över 800 gånger i Bibeln. Gud verkar med andra ord ha ett extremt stort intresse för just tjänandet som livsstil, skriver Mikael Hansson.
Ledarskap är viktigt, men vårt ensidiga fokus på denna roll har gjort att vi inom frikyrkligheten riskerar att helt glömma bort ett av Bibelns verkliga nyckelord: tjänaren, skriver Mikael Hansson.
Privat & Greg Rosenke
Det talas ständigt om ledarskap i våra kyrkor och kristna medier. Vi arrangerar stora ledarkonferenser, skriver böcker och håller kurser om hur man blir en visionär och effektiv ledare. Simon Holst skrev en utmärkt krönika i Dagen om den stora stafettväxling som sker inom svensk frikyrklighet och betonade att kyrkan måste ha fler starka ledare. Visst har han en poäng! Ledarskap är viktigt, men vårt ensidiga fokus på denna roll har gjort att vi inom frikyrkligheten riskerar att helt glömma bort ett av Bibelns verkliga nyckelord: tjänaren.