Debatt | kristna väljare

Inte sosseri att kyrkan talar utifrån evangeliet

Att Engström betraktar detta som sosseri eller vänsterpropaganda är möjligen talande för SD, skriver Bengt Storbacka och Peter Weiderud (S) i en slutreplik.

De flesta kristna tar avstånd från den främlingsfientlighet och rasism som SD driver, skriver Bengt Storbacka och Peter Weiderud (S).
Bengt Storbacka Bengt Storbacka Lindesberg, pastor, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Örebro län, riksdagskandidat.
Peter Weiderud Peter Weiderud Arboga, kyrkomötesledamot (S) för Västerås stift, tidigare förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
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Enligt oss bekräftar Daniel Engström i sin replik att Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan har polariserat kyrkfolket. De flesta kristna tar avstånd från den främlingsfientlighet och rasism som SD driver och enskilda sverigedemokrater upplever att de inte får utrymme för sin politik i detta sammanhang. Så långt är vi överens.

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