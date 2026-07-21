Debatt | kristna väljare
Inte sosseri att kyrkan talar utifrån evangeliet
Att Engström betraktar detta som sosseri eller vänsterpropaganda är möjligen talande för SD, skriver Bengt Storbacka och Peter Weiderud (S) i en slutreplik.
De flesta kristna tar avstånd från den främlingsfientlighet och rasism som SD driver, skriver Bengt Storbacka och Peter Weiderud (S).
Jessica Gow/TT, privat & Socialdemokraterna Örebro län
Enligt oss bekräftar Daniel Engström i sin replik att Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan har polariserat kyrkfolket. De flesta kristna tar avstånd från den främlingsfientlighet och rasism som SD driver och enskilda sverigedemokrater upplever att de inte får utrymme för sin politik i detta sammanhang. Så långt är vi överens.