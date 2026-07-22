Aktivisterna vet att det tolkas som judehat – de bara bryr sig inte 

Erik Helmerson: Att trivialisera Förintelsen är som att använda n-ordet

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Att trivialisera Förintelsen är en form av antisemitism. Trivialisering innebär bland annat att jämställa olika politiska skeenden med Förintelsen.

Man kan använda en tydlig definition från det internationella samarbetsorganet International holocaust remembrance alliance (IHRA). Trivialisering är: ”Att använda bildspråk, symboler eller ett språkbruk som förknippas med Förintelsen för politiska (eller) ideologiska … syften.”

Med den definitionen är det uppenbart att dagens Gazaaktivister gång på gång gör sig skyldiga till antisemitism. För ett år sedan hängdes dockor iklädda randiga koncentrationslägeruniformer med Davidsstjärnor upp i galgar vid en demonstration i Umeå. I början av juli delade aktivisten Greta Thunberg ett Instagraminlägg som anklagade Israel för att planera koncentrationsläger i Gaza. Och bara dagar senare bar Palestinademonstranter i Stockholm en skylt där namnet på utrotningslägret Auschwitz var utbytt mot ”Gaza”.

Greta Thunberg delade ett inlägg som anklagade Israel för att planera koncentrationsläger i Gaza.

Man ska tolka sina meningsmotståndare välvilligt. De allra flesta Gazaaktivister är inte judehatare. Måste man hålla med IHRA:s och andras definition att trivialisering av Förintelsen är antisemitism?

Nej, det måste man inte. Åklagaren hävdade dessutom på onsdagen att kriterierna för hets mot folkgrupp inte är uppfyllda och lade ner förundersökningen.

Men rimligtvis vet aktivisterna att det uppfattas som antisemitism av mängder av människor, inte minst judar.

Man kan jämföra med n-ordet. Visst kan man hävda att det inte alls är rasistiskt, det betyder faktiskt bara ”svart” och så vidare. Men eftersom man vet att mängder av människor nu uppfattar det rasistiskt, och tar extremt illa upp av det, slutar man förstås att använda n-ordet. Annars är man ju en tölp – och/eller en rasist.

Aktivisterna som gång på gång använder rekvisita från Förintelsen, och slagord om ett fritt Palestina ”från floden till havet”, vet hur sårande det tas emot. De bryr sig helt enkelt inte. Man skulle nästan kunna tro att antisemitismen i demonstrationsleden för många av dem inte är en miss – den är själva meningen.