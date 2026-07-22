Debatt | Polarisering i kyrkan

Kyrkan låter sig inte fängslas av politisk etikett

Den kristna tron sammanfaller inte med någon ideologisk karta, skriver Jacob Rudenstrand i en slutreplik. 

Vad sker när evangeliet börjar underordnas ett politiskt projekt? skriver Jacob Rudenstrand.
Jacob Rudenstrand Jacob Rudenstrand Bitr. Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen
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Min debattartikel Kyrkan har ingen politisk ideologi – den har Kristus syftade inte till att framställa progressiv kristendom och kristen nationalism som likvärdiga hot. Det är något Petter Brolin påstår i sin replik, för att sedan argumentera för att dessa två fenomen inte är jämförbara. Men att de var lika stora utmaningar för oss i Sverige var aldrig min poäng. Den behandlade en mer grundläggande fråga: Vad sker när evangeliet börjar underordnas ett politiskt projekt?

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